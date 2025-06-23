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 | Berkay Alptekin

İran'daki sevdiklerini arayanlara gizemli 90 saniyelik mesaj: "Hayat sürprizlerle dolu"

İran’daki internet kesintileri sırasında cep telefonları ile yakınlarını arayanlar, beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Sevdiklerinin sesi yerine duydukları şeye anlam veremediler.

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İran'daki sevdiklerini arayanlara gizemli 90 saniyelik mesaj:
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 17:40

İran'da arkadaşlarını ve sevdiklerini aramaya çalışan kişiler, karşılarında önceden kaydedilmiş sesli mesajlarla karşılaştı. CNN'in dinlediği bir telefon görüşmesinde, İran dışındaki bir kişi arkadaşının sesini duymayı umut ederken, onun yerine robotik bir sesle karşılaşıyor.

Mesaj şöyle başlıyor: “Merhaba, dinlemek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.”

İran'daki sevdiklerini arayanlara gizemli 90 saniyelik mesaj: "Hayat sürprizlerle dolu"

90 SANİYELİK SESLİ MESAJ

Mesajın devamında ise, “Hayat beklenmedik sürprizlerle doludur ve bu sürprizler bazen neşe getirirken, bazen de bizi zorlar. Önemli olan, bu zorlukların üstesinden gelmek için içimizdeki gücü keşfetmektir.” ifadelerine yer veriliyor.

Yaklaşık 90 saniye süren bu mesaj, daha sonra dinleyiciye gözlerini kapatmasını ve kendisini “huzur ve mutluluk getiren” bir yerde hayal etmesini öneriyor.

İran'daki sevdiklerini arayanlara gizemli 90 saniyelik mesaj: "Hayat sürprizlerle dolu"

FARKLI VARYASYONLARI DA VAR

Farklı varyasyonları rapor edilse de, bu versiyonun İran’daki cep telefonlarını arayan kişiler tarafından en sık duyulan olduğu belirtiliyor. Sabit hatlar arandığında ise benzer bir mesaja rastlanmadı.

Bu sesli mesajlar, İran’ın güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde geçici internet kısıtlamaları getirmesinin ardından yaygınlaştı. WhatsApp gibi uygulamalara erişim kesilince, yurtdışındaki kişiler sevdiklerini doğrudan telefonla aramaya başladı. Uygulama üzerinden yapılan aramalarda bu mesaj duyulmuyor.

İran'daki sevdiklerini arayanlara gizemli 90 saniyelik mesaj: "Hayat sürprizlerle dolu"

YURTDIŞINDAKİ İRANLILAR YERLİ UYGULAMALAR KULLANIYOR

İran'daki İletişim Bakanlığı’na göre, yurtdışındaki İranlılar aileleriyle yerli mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurabiliyor.

İran hükümeti, ülkede internet erişimini sık sık kısıtlıyor. 2022’deki ülke çapındaki protestolar sırasında, muhalefeti bastırmak amacıyla birden fazla internet kesintisi uygulanmıştı.

İran'daki sevdiklerini arayanlara gizemli 90 saniyelik mesaj: "Hayat sürprizlerle dolu"
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ETİKETLER
#iran
#whatsapp
#güvenlik
#protestolar
#sesli mesaj
#Internet Kısıtlaması
#Dünya
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