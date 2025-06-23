Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Savaştan kaçan İranlılar Türkiye'ye mi geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama

Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle akıllara 'İranlılar Türkiye'ye göç ediyor mu?' sorusunu getirdi. Sosyal medyada dolaşan İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladığına yönelik haberler de gündemi meşgul ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Savaştan kaçan İranlılar Türkiye'ye mi geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 17:13

Göç İdaresi Başkanlığı, Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle İran’dan Türkiye’ye göç başladığına ilişkin açıklama yaptı. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sınır kapılarının sıkı şekilde takip edildiği ve 13 Haziran öncesine kıyasla ülkeye girişlerde herhangi bir artışın gözlemlenmediği belirtildi. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “İran’dan yoğun göç yaşanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

https://x.com/Gocidaresi/status/1937133811373908439

SINIR KAPILARI DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında paylaşılan İran'dan Türkiye'ye göç dalgasının başladığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Savaştan kaçan İranlılar Türkiye'ye mi geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama

Açıklamada, "Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir. Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir. Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankada parası olanlar dikkat! 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı
Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
ETİKETLER
#Irak-türkiye Sınır
#Türkiye Göçmenleri
#Sınır Geçişi
#iran göç
#iran türkiye göç
#iranlılar türkiyeye mi geliyor
#İran’dan Türkiye’ye yönelik göç
#Savaştan kaçan İranlılar Türkiye'ye mi geliyor
#iran türkiye göç
#iran türkiye sınır
#göç dalgası
#Göç İdaresi Başkanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.