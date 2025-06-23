Savaştan kaçan İranlılar Türkiye'ye mi geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama

Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle akıllara 'İranlılar Türkiye'ye göç ediyor mu?' sorusunu getirdi. Sosyal medyada dolaşan İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladığına yönelik haberler de gündemi meşgul ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle İran’dan Türkiye’ye göç başladığına ilişkin açıklama yaptı. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada sınır kapılarının sıkı şekilde takip edildiği ve 13 Haziran öncesine kıyasla ülkeye girişlerde herhangi bir artışın gözlemlenmediği belirtildi. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “İran’dan yoğun göç yaşanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

https://x.com/Gocidaresi/status/1937133811373908439

SINIR KAPILARI DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında paylaşılan İran'dan Türkiye'ye göç dalgasının başladığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir. Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir. Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." denildi.