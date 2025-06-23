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 | Bengü Sarıkuş

Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

TÜİK, ilk 5 aylık enflasyon verisini açıkladı. Milyonlarca memur, emekli ve çalışan Haziran ayı enflasyon rakamı sonrasında belirlenecek Temmuz zammını bekliyor. Peki memur maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

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Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 16:56

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında yapılması öngörülen zamda. TÜİK'in açıkladığı Mayıs enflasyonu ile 5 aylık zam oranı şekillendi. Haziran ayı verisi de geldiğinde zam oranı kesin olarak belirlenmiş olacak. Bu oranla birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, memur ödemelerine gelecek zam oranı, devletin ek ödemelerinin artış oranları da belirlenmiş olacak.

Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verisini yüzde 1,53 olarak açıklamıştı. Böylece memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş artışının belirlenmesinde etkili olacak beşinci veri de netleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 olarak gerçekleşti.

Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

5 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46 ve Nisan'da yüzde 3 olan enflasyon rakamlarının ardından Mayıs'ta açıklanan yüzde 1,53’lük oranla birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,1’e ulaştı. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki enflasyon farkı ise yüzde 14,01 oldu.

Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Temmuz zammı için gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra memur ve emeklinin alacağı maaş zammı da resmen belli olacak. 6 aylık enflasyon yüzde 6’yı aşarsa, aradaki fark "enflasyon farkı" olarak maaşlara yansıyacak.

Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA EK ZAM YAPILACAK

Uzmanların tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17 ila 18 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17-18 arasında zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yaklaşık yüzde 11-12 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 aralığında bir artıştan yararlanacak.

Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EK ÖDEMELER DE ZAM GÖRECEK

Evde bakım desteği, engelli aylığı, 65 yaş üstü aylığı, SED ödemeleri, aile yardımı gibi ek ödemeler de Temmuz zammıyla birlikte artış gösterecek.

Geri sayım başladı: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 43.726 lira olan en düşük memur maaşının, tahmini yüzde 16,71 zamla birlikte 51.032 liraya yükseleceği hesaplanıyor. Bu artış, memur emeklilerinin gelirlerinde de kayda değer yükseliş anlamına geliyor.

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