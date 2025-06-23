Bankada parası olanlar dikkat! 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı

ABD merkezli siber güvenlik firması, Türkiye'deki bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni bir virüs hakkında uyarı yayımladı. Telefona yükleyeceğiniz bir programla tüm hesaplarınız risk altında kalabilir.

Android kullanıcıları için yeni bir uygulama indirirken gizli bir tehlike ortaya çıktı. ABD merkezli siber güvenlik şirketi Zimperium zLabs'in yeni raporu, Türkiye'deki dijital bankacılık kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir tehdidi gün yüzüne çıkardı.

TÜRK BANKALARI HEDEFTE

Gelişmiş tekniklerle çalışan Android virüsü GodFather ismindeki kötü amaçlı yazılım, doğrudan Türk finans sektörünü hedef aldığı belirlendi. Yazılım, kullanıcıların bankacılık ve kripto para uygulamalarındaki tüm hareketlerini izliyor, şifreler ve PIN'ler dahil hassas bilgileri ele geçiriyor.

BU UYGULAMA KAPILARI AÇIYOR

Zimperium'un aktardığına göre, bir MP3 indirme uygulaması aracılığıyla müzik dosyalarına ulaşmak isteyen kullanıcılardan, tüm izinleri açmaları ve tam erişim yetkisi vermeleri talep ediliyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM YÜKLENİYOR

Uygulama, bu yetkilerin nasıl verileceğine dair adım adım yönlendiriyor. Kullanıcının gerekli izinleri onaylamasıyla birlikte cihazına GodFather isimli kötü amaçlı yazılım yükleniyor. Bu yazılım, bankacılık uygulamalarında sahte arayüzler oluşturarak kullanıcıların kimlik bilgileri ve şifrelerini ele geçiriyor.