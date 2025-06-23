Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bankada parası olanlar dikkat! 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı

ABD merkezli siber güvenlik firması, Türkiye'deki bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni bir virüs hakkında uyarı yayımladı. Telefona yükleyeceğiniz bir programla tüm hesaplarınız risk altında kalabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bankada parası olanlar dikkat! 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 15:18

Android kullanıcıları için yeni bir uygulama indirirken gizli bir tehlike ortaya çıktı. ABD merkezli siber güvenlik şirketi Zimperium zLabs'in yeni raporu, Türkiye'deki dijital bankacılık kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir tehdidi gün yüzüne çıkardı.

Bankada parası olanlar dikkat! 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı

TÜRK BANKALARI HEDEFTE

Gelişmiş tekniklerle çalışan Android virüsü GodFather ismindeki kötü amaçlı yazılım, doğrudan Türk finans sektörünü hedef aldığı belirlendi. Yazılım, kullanıcıların bankacılık ve kripto para uygulamalarındaki tüm hareketlerini izliyor, şifreler ve PIN'ler dahil hassas bilgileri ele geçiriyor.

Bankada parası olanlar dikkat! 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı

BU UYGULAMA KAPILARI AÇIYOR

Zimperium'un aktardığına göre, bir MP3 indirme uygulaması aracılığıyla müzik dosyalarına ulaşmak isteyen kullanıcılardan, tüm izinleri açmaları ve tam erişim yetkisi vermeleri talep ediliyor.

Bankada parası olanlar dikkat! 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM YÜKLENİYOR

Uygulama, bu yetkilerin nasıl verileceğine dair adım adım yönlendiriyor. Kullanıcının gerekli izinleri onaylamasıyla birlikte cihazına GodFather isimli kötü amaçlı yazılım yükleniyor. Bu yazılım, bankacılık uygulamalarında sahte arayüzler oluşturarak kullanıcıların kimlik bilgileri ve şifrelerini ele geçiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?
Çocuklu ailelere yaz kampanyası: Yüzde 30 indirimli uçak bileti!
ETİKETLER
#banka hesabı
#siber güvenlik
#türk bankaları
#siber saldırı
#kötü amaçlı yazılım
#Siber Saldırılar
#Siber Saldırılar
#Android Tasarım
#Banka Hesabı Güvenliği
#Android Beta
#Android 16
#Android Işletim Sistemi
#Android Virüsü
#Godfather
#Dijital Bankacılık
#Şifre Hırsızlığı
#web bankası
#online banka
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.