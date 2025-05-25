Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İran'dan 400 kilometrelik güvenlik duvarı: Kaçak göç ve rejim karşıtlarına karşı önlem

İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı örecek. İran, kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi amaçlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan 400 kilometrelik güvenlik duvarı: Kaçak göç ve rejim karşıtlarına karşı önlem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 15:07

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, konuya ilişkin bilgi verdi.

Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız." dedi.

İran'dan 400 kilometrelik güvenlik duvarı: Kaçak göç ve rejim karşıtlarına karşı önlem

AKILLI SENSÖRLER OLACAK

İranlı yetkili, duvarın akıllı sensörler ve ileri teknolojiye sahip izleme sistemleri ile donatılacağını kaydetti.

Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi hedefliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore'den 'gangster ülkesine' gözdağı: ABD'nin ana karasının güvenliği size bağlı
Bu kez kaçıran da kripto yatırımcısı: Bacağını kesip haftalarca işkence ettiler
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.