İran’dan ABD üssüne saldırı iddiası: Görüntüler paylaşıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Açık kaynak ve istihbarat analizi yapan sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin, Suudi Arabistan'da yer alan Prens Sultan Hava Üssü’nde vurulduğu ileri sürülen erken uyarı uçağına ait olabileceği iddia edildi.
Görsellerin, son haftalarda üsse konuşlandırıldığı belirtilen “E-3C tipi 81-0005” kuyruk numaralı uçakla örtüştüğü ve fotoğraflardaki bazı unsurların bu uçakla eşleştiği değerlendirildi.
The Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde ise İran’ın Suudi Arabistan’daki söz konusu üsse saldırı düzenlediği iddia edilmişti.
Saldırıda 2’si ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı ve birden fazla Amerikan uçağının hasar gördüğü öne sürüldü.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.