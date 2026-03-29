Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran’dan ABD üssüne saldırı iddiası: Görüntüler paylaşıldı

Açık kaynak istihbarat analistleri, Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulduğu iddia edilen erken uyarı uçağının E-3C tipi 81-0005 kuyruk numaralı uçak olabileceğini değerlendirdi. The Wall Street Journal İran'ın üsse saldırı düzenlediğini ve Amerikan askerlerinin yaralandığını ileri sürdü

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 12:26

Açık kaynak ve istihbarat analizi yapan sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin, 'da yer alan Prens Sultan Hava Üssü’nde vurulduğu ileri sürülen erken uyarı uçağına ait olabileceği iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Açık kaynak analizleri, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulduğu iddia edilen erken uyarı uçağının, İran tarafından yapılan bir saldırının hedefi olabileceğine işaret ediyor.
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulduğu iddia edilen erken uyarı uçağına ait olabileceği ileri sürülen görüntülerle eşleşiyor.
Görsellerin, son haftalarda üsse konuşlandırıldığı belirtilen “E-3C tipi 81-0005” kuyruk numaralı uçakla örtüştüğü ve fotoğraflardaki bazı unsurların bu uçakla eşleştiği değerlendirildi.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, İran'ın Suudi Arabistan'daki söz konusu üsse saldırı düzenlediği iddia edildi.
Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı ve birden fazla Amerikan uçağının hasar gördüğü öne sürüldü.
İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve İran da ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde ise ’ın Suudi Arabistan’daki söz konusu üsse saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Saldırıda 2’si ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı ve birden fazla Amerikan uçağının hasar gördüğü öne sürüldü.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın İran politikası 1980'lere dayanıyor! O dönem de aynı fikirdeydi
Avustralya'da yer ve gök kızıla büründü! Ülkede hayat adeta durdu
ETİKETLER
#suudi arabistan
#iran
#Abd Askerleri
#Prens Sultan Hava Üssü
#Erken Uyarı Uçağı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.