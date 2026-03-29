Açık kaynak ve istihbarat analizi yapan sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin, Suudi Arabistan'da yer alan Prens Sultan Hava Üssü’nde vurulduğu ileri sürülen erken uyarı uçağına ait olabileceği iddia edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran’dan ABD üssüne saldırı iddiası: Görüntüler paylaşıldı Açık kaynak analizleri, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulduğu iddia edilen erken uyarı uçağının, İran tarafından yapılan bir saldırının hedefi olabileceğine işaret ediyor. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulduğu iddia edilen erken uyarı uçağına ait olabileceği ileri sürülen görüntülerle eşleşiyor. Görsellerin, son haftalarda üsse konuşlandırıldığı belirtilen “E-3C tipi 81-0005” kuyruk numaralı uçakla örtüştüğü ve fotoğraflardaki bazı unsurların bu uçakla eşleştiği değerlendirildi. The Wall Street Journal'ın haberine göre, İran'ın Suudi Arabistan'daki söz konusu üsse saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı ve birden fazla Amerikan uçağının hasar gördüğü öne sürüldü. İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve İran da ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Görsellerin, son haftalarda üsse konuşlandırıldığı belirtilen “E-3C tipi 81-0005” kuyruk numaralı uçakla örtüştüğü ve fotoğraflardaki bazı unsurların bu uçakla eşleştiği değerlendirildi.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde ise İran’ın Suudi Arabistan’daki söz konusu üsse saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Saldırıda 2’si ağır olmak üzere 10 ABD askerinin yaralandığı ve birden fazla Amerikan uçağının hasar gördüğü öne sürüldü.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.