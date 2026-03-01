İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani sosyal medyada yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'i açık açık tehdit etti. Laricani, İran'a saldırılarını sürdüren ABD-İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını" belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı! 'Bugün hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız' İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak, onları "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracakları" tehdidinde bulundu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya üzerinden ABD ve İsrail'i tehdit etti. Laricani, İran'a yönelik saldırılara misilleme olarak, ABD ve İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle" vuracaklarını belirtti. ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, İran da hedef belirlediği bölgelere saldırılarla karşılık vermişti. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Bombardımanlarda 201 kişinin öldüğü, 747 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

"BUGÜN ONLARI VURACAĞIZ"

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e füzeler fırlattı ve bu füzeler onlara zarar verdi. Bugün ise onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.