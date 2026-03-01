Dubai, İran'ın hedefi oldu! Füze ile vurulan otele gelen yorumlar şoke etti: 'Tavsiye etmiyorum çünkü...'

İsrail dün sabah saatlerinde İran'a yönelik önleyici saldırı başlattığını duyurdu. ABD ile ortak yürütülen saldırılarda birçok füze ateşlendi, İran misilleme olarak ABD üslerine saldırdı. Karşılıklı çatışmalar devam ederken, sabah saatlerinde ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü açıklandı.

FÜZE İLE VURULAN OTELE GELEN YORUMLAR ŞOKE ETTİ

İran da İsrail ve ABD'nin ortak saldırılarına karşılık olarak Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üslerini hedef aldı. İran 6 noktaya füze yağdırırken, yapılan açıklamada şiddetli bir saldırıya hazırlandıkları belirtildi. İran'ın vurduğu şehirlerde panik yaşanırken, Dubai'de füze ile vurulan otele gelen yorumlar şaşkına çevirdi.

Gelen yorumların bazıları şöyle:

Tavsiye etmiyorum. Odamıza bir roket isabet etti.

Hava savunma sistemleri yok.

Önümüzde roket enkazı vardı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.