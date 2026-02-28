Menü Kapat
İran’dan ABD ve İsrail’e gözdağı: 'En güçlü füzelerimizi devreye sokacağız'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı’nın Danışmanı İbrahim Cebari, İsrail ve ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. Cebari, "En güçlü füzelerimizi henüz kullanmadık. Ancak ilerleyen süreçte en güçlü füzelerimizi devreye sokacağız" ifadelerini kullandı. İbrahim Cebari, Trump'a da mesaj verdi. İşte o açıklamadan önemli detaylar...

İran’dan ABD ve İsrail’e gözdağı: 'En güçlü füzelerimizi devreye sokacağız'
Ordusu (DMO) Genel Komutanı’nın Danışmanı İbrahim Cebari, İran’ın ve ile uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu belirterek, "En güçlü füzelerimizi henüz kullanmadık. Ancak ilerleyen süreçte en güçlü füzelerimizi devreye sokacağız" dedi.

İran’dan ABD ve İsrail’e gözdağı: 'En güçlü füzelerimizi devreye sokacağız'



TRUMP BİLSİN Kİ EN GELİŞMİŞ İMKANLARA SAHİBİZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı’nın Danışmanı İbrahim Cebari, İsrail ve ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonuna konuşan Cebari, İran’ın ABD ve İsrail ile uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu belirterek, "Trump şunu bilsin ki sizinle yıllarca savaşabilecek en gelişmiş imkanlara sahibiz" dedi.

İran’dan ABD ve İsrail’e gözdağı: 'En güçlü füzelerimizi devreye sokacağız'


'EN GÜÇLÜ FÜZELERİMİZİ HENÜZ KULLANMADIK'

Savaşın ilk aşamasında mevcut mühimmatın kullanıldığını ifade eden Cebari, "En güçlü füzelerimizi henüz kullanmadık. Ancak ilerleyen süreçte en güçlü füzelerimizi devreye sokacağız. Bu kez 12 günlük savaş gibi olmayacak. Birkaç gün sonra pişman olsanız bile artık ateşkesi kabul etmeyeceğiz. Füze depolarımız dolu ve saldırıları uzun süre sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail'i kendi silahlarıyla vurdular! Hamas, israil ordusunu imha etti
İran’ın askeri gücü, kaçıncı sırada? İran’ın asker sayısı ve savaş uçağı sayısı
