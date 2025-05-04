İran'dan ABD ve İsrail’e misilleme: Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz!

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD ve İsrail'den gelen saldırı tehditlerine sert bir şekilde yanıt verdi. Nasırzade, ABD'li yetkililerin bir yandan samimi olduklarını ve müzakereye açık olduklarını belirtirken, diğer yandan sürekli ve çeşitli yollarla İran'ı saldırıyla tehdit ettiklerini ifade etti…

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail’in saldırı tehditlerine tepki göstererek, "Eğer ABD veya İsrail tarafından İran’a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

“40 YILLIK TARİHİMİZİ İNCELEYİN”

Yetkililerin süreci akıllıca yönettiğini ve bu konunun kendi görev alanına girmediğini belirten Nasırzade, "Tehditkar açıklamalarda bulunan ABD’li yetkililere özellikle savunma bakanına tavsiyem, İran’ın 40 yılı aşkın tarihini incelemeleridir. Eğer incelerlerse, İran ile tehdit diliyle konuşulmaması gerektiğini anlayacaklardır" dedi.

“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ”

İran’ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadığını vurgulayan Nasırzade, "İran, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hiçbir savaşı başlatan taraf olmayacak. Eğer ABD veya İsrail tarafından İran’a yönelik bir saldırı olursa ya da bir savaş dayatılırsa, buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve onların çıkarlarını, üslerini ve güçlerini nerede olursa olsun, ne zaman gerekli görürsek hedef alacağız. Savunma Bakanlığı da bu amaçla, silahlı kuvvetlerimizin kara, hava ve deniz alanlarında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

ABD VE İSRAİL’DEN SALDIRI TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneklere başvurabileceklerini ve bu süreçte İsrail’in de yer alacağını açıklamıştı. Trump, askeri müdahaleye İsrail’in öncülük edebileceğini belirterek, "Hiç kimse bizi yönlendiremez, ne yapmak istiyorsak onu yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ise Yemen’deki İran destekli Husilerin bugün İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırı düzenlemesi sonrası İran'a misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.