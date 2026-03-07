Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

İran'dan ABD'nin petrol tankerine İHA saldırısı! İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 8. gününde sürerken Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait Marşal Adaları bandıralı "Louise P" adlı petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İran'dan ABD'nin petrol tankerine İHA saldırısı! İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama
İsrail- ile arasındaki savaş 8. gününde sürüyor. Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanırken karşılıklı saldırılar nedeniyle bölge ülkeleri de zor durumda. Hareketli günlerin yaşandığı Orta Doğu'da peşpeşe yeni saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'nde ABD'ye ait Marşal Adaları bandıralı "Louise P" adlı petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

DMO'dan yapılan açıklamada, "Terörist ABD'ye ait unsurlardan biri olan adlı Marşal Adaları bandıralı ‘Louise P' petrol tankeri, Basra Körfezi'nin ortasında insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

DMO'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Suudi Arabistan'ın Jubail kenti açıklarında, kıyıya yaklaşık 10 deniz mili mesafede bir deniz kazası ihbarı aldıklarını ve olayın incelendiğini bildirdi.

