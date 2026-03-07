Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile yaptığı görüşmede savunma sanayiinde stratejik ortaklık mesajı verirken; İran merkezli gerilimin küresel bir krize dönüşmemesi için diyalog kapısının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
16:09
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
16:20

Cumhurbaşkanı ve Birleşik Krallık Başbakanı , gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve dünyayı sarsan bölgesel çatışmaları masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

SAVUNMA SANAYİİNE VURGU

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini başta olmak üzere her kulvarda geliştirme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını ve bu ortaklığı ileriye taşıyacak adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

BÖLGESEL İSTİKRAR UYARISI

İran’a yönelik saldırılarla başlayan yeni süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, müdahalelerin uzamasının küresel istikrara büyük zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

BARIŞ İÇİN DİYALOG ZEMİNİ

Mevcut gerilime rağmen barış odaklı çabaların sürdüğünü belirten Erdoğan, taraflar arasında diyalog zemini inşa etmek için hâlâ fırsat olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#savunma sanayii
#Keir Starmer
#Bölgesel Istikrar
#Barış Diyalog
#Politika
