Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve dünyayı sarsan bölgesel çatışmaları masaya yatırdı.

SAVUNMA SANAYİİNE VURGU

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini başta savunma sanayii olmak üzere her kulvarda geliştirme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını ve bu ortaklığı ileriye taşıyacak adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

BÖLGESEL İSTİKRAR UYARISI

İran’a yönelik saldırılarla başlayan yeni süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, müdahalelerin uzamasının küresel istikrara büyük zarar verebileceği uyarısında bulundu.

BARIŞ İÇİN DİYALOG ZEMİNİ

Mevcut gerilime rağmen barış odaklı çabaların sürdüğünü belirten Erdoğan, taraflar arasında diyalog zemini inşa etmek için hâlâ fırsat olduğunu hatırlattı.