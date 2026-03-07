Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve dünyayı sarsan bölgesel çatışmaları masaya yatırdı.
Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini başta savunma sanayii olmak üzere her kulvarda geliştirme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını ve bu ortaklığı ileriye taşıyacak adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.
İran’a yönelik saldırılarla başlayan yeni süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, müdahalelerin uzamasının küresel istikrara büyük zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Mevcut gerilime rağmen barış odaklı çabaların sürdüğünü belirten Erdoğan, taraflar arasında diyalog zemini inşa etmek için hâlâ fırsat olduğunu hatırlattı.