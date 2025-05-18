Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İran'dan ABD'ye nükleer konusunda yeşil ışık: Dengeli anlaşmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakereler konusunda 'dengeli' bir anlaşmaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Avrupa ülkeleriyle de ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan ABD'ye nükleer konusunda yeşil ışık: Dengeli anlaşmaya hazırız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 12:16

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran Diyalog Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Foruma 53 ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve diplomatlar katılıyor.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı törenle başlayan toplantıda, Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki gibi isimler yer alıyor.

İran'dan ABD'ye nükleer konusunda yeşil ışık: Dengeli anlaşmaya hazırız

Türkiye'den de Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgedeki gelişmeleri ve ABD ile müzakere sürecini değerlendirdi.

İran'dan ABD'ye nükleer konusunda yeşil ışık: Dengeli anlaşmaya hazırız

''ABD İLE DENGELİ ANLAŞMAYA HAZIRIZ''

Ülkesinin ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu belirten Erakçi, "İran, dini ve ahlaki temelleri üzerine kurulu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olarak hiçbir zaman nükleer silah arayışında bulunmamış ve kitle imha silahları üretmeme ve kullanmama ilkesine bağlıdır. Ülkemizin nükleer programıyla ilgili meşru uluslararası endişeleri her zaman etkileşim ve şeffaflık yoluyla gidermeye hazır olduk." diye konuştu.

ABD ile nükleer müzakerelerdeki hedeflerinin "dengeli bir anlaşmaya varmak" olduğunu dile getiren Erakçi, "NPT Anlaşması çerçevesinde oluşturulan, İran'ın nükleer haklarına tam saygı gösteren ve yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını objektif olarak garanti eden bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye nükleer konusunda yeşil ışık: Dengeli anlaşmaya hazırız

''AB ÜLKELERİYLE YENİ BİR SAYFA AÇABİLİRİZ''

Erakçi, Avrupa tarafından "gerçek bir irade ve bağımsız bir yaklaşım" görmeleri halinde Avrupa ülkeleri ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya da hazır olduklarını kaydetti.

İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımı devam ettirdiği Gazze'deki duruma değinen Erakçi, "Gazze'deki kriz, uluslararası sistemin temellerinin yetersizliğinin yanı sıra bölgenin kaderinin bölge dışı güçlerin karar ve iradesine bağlı kalamayacağının ve kalmaması gerektiğinin başka bir kanıtı olmuştur." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından yeni adres
ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran müzakereleri devam ediyor mu?
ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele almak üzere geçtiğimiz günlerde Umman’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından, müzakerelere devam etme konusunda anlaşmaya vardı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.