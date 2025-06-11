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 | Berrak Arıcan

İran'dan ABD'ye rest: NPT'yi gözden geçirebiliriz, rapor siyasi

İran, ülkeye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen "tetik mekanizmasının (snapback)" işletilmesi halinde 1970'den beri üye olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) gözden geçirebileceğini duyurdu.

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İran'dan ABD'ye rest: NPT'yi gözden geçirebiliriz, rapor siyasi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 10:59

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın, nükleer programının "barışçıl" olduğunu savunan Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporunu "siyasi" olarak nitelendirdi.

Bekayi, "İran'ın nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, NPT ve Kapsamlı Güvenlik Anlaşması'na göre barışçıl yoldan sapmamıştır. İran herhangi bir uyumsuzluk yapmamıştır ve bu nedenle bu raporun siyasi olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu rapor üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin siyasi amaçları için hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye rest: NPT'yi gözden geçirebiliriz, rapor siyasi

İSRAİL'İN SALDIRI TEHDİTLERİ

İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerini değerlendiren Bekayi, Tel Aviv'in bu iddiaları bölgedeki gerginliği sürdürmek için kullandığını söyledi.

Bekayi, herhangi bir ülkenin nükleer tesislerine yönelik her türlü tehdidin, uluslararası barış ve güvenliği hedef aldığını belirterek, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi tehditleri kınamak yerine meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.

İran'dan ABD'ye rest: NPT'yi gözden geçirebiliriz, rapor siyasi

''HAKSIZ TAVİZLER VERİLMEYECEK''

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidini değerlendiren Bekayi, "İran'dan taviz elde etmek için bu mekanizmayı gündeme getiriyorlar. Bu olmayacak. Çünkü İran, snapback'in baskısı veya tehdidi altında diğer taraflara haksız tavizler vermeyecek." dedi.

Bekayi, mekanizmanın işletilmesi halinde ise İran'ın NPT'yi gözden geçirmek de dahil atabileceği çeşitli adımların belirlendiğini söyledi.

Bunların, küresel düzen için ciddi sonuçları ve önemli etkileri olacağını belirten Bekayi, "Bu elbette, nükleer programımızın barışçıl doğasında herhangi bir değişiklik yapacağımız anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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