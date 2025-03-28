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 | Murat Makas

İran'dan ABD'ye sert mesaj: Tüm bölge ateşe verilir, üsler hedef olur

İran, Filistin'de saldırılarını sürdüren İsrail ve ABD'ye sert tepki gösterdi. ABD'nin saldırması halinde Orta Doğu'nun alacağı şekli masaya yatıran İran, üslerin hedef alınacağını açıkladı.

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İran'dan ABD'ye sert mesaj: Tüm bölge ateşe verilir, üsler hedef olur
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 17:59

ABD ile doğrudan müzakereleri reddeden İran, Filistin meselesine ilişkin açıklama yaptı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ''Filistin halkının yerinden edilmesi, soykırım, hapis, suikast ve işkenceyle büyük bir zulme dönüşmüştür.'' dedi.

''SİYONİST REJİM ABD DESTEĞİYLE VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR''

Direniş cephesinin sadece İsrail ile değil, aynı zamanda onu destekleyen küresel güçlerle de mücadele ettiğini vurgulayan Galibaf, "Eğer karşılarında sadece Siyonist rejim olsaydı, bu rejim bir hafta bile ayakta kalamazdı. İsrail, dış destek olmadan kendi içinde bir güç barındırmayan, ayakta tutulmaya muhtaç bir yapı. Aslında Siyonist rejim, küresel güçlerin ve özellikle ABD’nin bölgedeki bir katliam makinesi ve sağlanan silah, istihbarat ve siyasi destekle varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

''SAVUNMA GÜCÜMÜZÜ ELİMİZDEN ALMAK İSTİYORLAR''

ABD’nin müzakere söylemi üzerinden İran’ı savunmasız ve silahsız bırakmayı hedeflediğini belirten Galibaf, "Tehdit altında yapılan bir müzakere, aslında bir baskı ve dayatma girişimidir. ABD, sadece İran halkının ekonomik haklarını yok saymakla kalmıyor, aynı zamanda savunma gücümüzü de elimizden almak için müzakere söylemini kullanıyor. Ancak milletimiz, düşmanın taleplerini zorla kabul ettirmeye çalıştığı bir müzakerenin, savaşın başlangıcı olduğunu iyi biliyor. Hiçbir bilinçli ve cesur millet böyle bir dayatmayı kabul etmez" şeklinde konuştu.

TRUMP ZORBA!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’e hitaben yazdığı mektuba da değinen Galibaf, "Mektupta yaptırımların kaldırılmasına dair hiçbir somut öneri yok. ABD Başkanı'nın tavrı tamamen zorbalık. Kendi müttefiklerine bile küçümseyici bir şekilde efendi-köle ilişkisiyle hitap ediyor. Ancak İran halkı ne aldatılabilir ne de zorla bir şey kabul ettirilebilir" ifadelerini kullandı.


"İRAN'A SALDIRMAYA KALKARSA ÜSLERİ HEDEF OLUR"

ABD'ye uyarıda bulunan Galibaf, "Biz halkımızın desteği, bilge liderimiz ve her zaman hazır olan silahlı kuvvetlerimizin savunma gücüyle sahada dimdik duruyoruz ve hiçbir tehditten korkmuyoruz. ABD’liler de kendi savunmasızlıklarını çok iyi biliyor. Eğer İran’a saldırmaya kalkarlarsa bu, barut fıçısına atılan bir kıvılcım gibi olur ve tüm bölgeyi ateşe verir. O zaman onların ne askeri üsleri ne de müttefikleri güvende kalır" şeklinde konuştu.

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