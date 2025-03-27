Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Trump 'Bedel ödeyecekler' diyerek imzaladı: ABD’de üretilmeyen araçlara yüzde 25'lik gümrük vergisi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, üretimi ABD’de yapan firmaların vergiden muaf olacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 05:16
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 05:16

ABD'de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra pek çok yeni karara imza atan Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi. Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'da yapılan imza töreninde 2 Nisan’da yabancı ülkelere yönelik yeni gümrük vergilerinin duyurulacağını hatırlatan Trump, "Bu ülkemizin kurtuluşunun başlangıcı" ifadelerini kullandı. Diğer ülkelerin şimdiye kadar ekonomik olarak ABD’den faydalandığı iddiasını yineleyen Trump bu durumu önleyeceklerini belirterek "Yapacağımız şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik bir gümrük vergisi uygulamak olacak" şeklinde konuştu. Söz konusu verginin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini kaydeden Trump, verginin tahsilatının ise ertesi gün başlayacağını ifade etti.

"BEDELİNİ ALACAĞIZ"

"Çok heyecan verici" olarak nitelediği adımın ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini belirten Trump, "Ülkemizde iş yaptıkları ve işlerimizi elimizden aldıkları için, yıllardır servetimiz dahil bizden aldıkları pek çok şey için ülkelerden bedel alacağız" diye konuştu. Üretimin ABD’de yapılması halinde vergi uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü hatırlattı. "Ben seçilmeden önce tüm üretim tesislerini kaybediyorduk. Meksika, Kanada ve diğer yerlerde inşa ediliyordu. Şimdi bu büyük ölçüde durdu ve onları ülkemize taşıyorlar" diyen Trump, "Birçok yabancı otomobil şirketi, çok iyi duruma gelecek. Çünkü (Amerika'da) fabrikalarını çoktan kurdular. Ancak fabrikaları yeterince kullanılmıyor. Bu yüzden bunları ucuza ve hızlı bir şekilde artırabilecekler" diye konuştu.

"ELON BENDEN İYİLİK İSTEMEDİ"

Trump, elektrikli otomobil üreticisi TESLA’nın sahibi Elon Musk'ın ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulama kararına müdahil olup olmadığı sorusuna ise, "Hayır, çünkü bir çıkar çatışması olabilirdi. Bu yüzden konuşmuyoruz. Onunla hiç konuşmadım" yanıtını verdi. Musk’ın kendisinden kişisel isteklerde bulunmadığını belirten Trump, "Elon harika biri. İş hayatında benden hiçbir zaman bir iyilik istemedi. Aslında buna biraz şaşırdım. Yapabilirdim de, yapmayabilirdim de. Ben doğru olanı yapıyorum ve o da benden doğru olanı yapmamı isterdi" şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN CADI AVI SAVUNMASI

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının yanlışlıkla sızdırılmasının sorumluluğunun kime ait olduğuna dair bir soruya da yanıt veren Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı işaret etti.
Trump, "Sorumluluğu üstlendi. Başka kimseyle alakası olmadığını tahmin ediyorum. Sanırım Mike'tı. Bana Mike olduğu söylendi" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bu konuda yönetilen eleştirilere de tepki gösteren Trump, "Bununla alakası yoktu. Hegseth'i buna nasıl dahil edersiniz? Hiçbir alakası yoktu. Bakın, hepsi bir cadı avı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan çok tartışılacak yeni hamle: Gözünü posta servisine dikti
Yunan lobisinden Türkiye karşıtı F-35 hamlesi! Trump'a mektup yazdılar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.