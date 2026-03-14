İran’dan ABD’ye siber saldırı: Medikal dev Stryker’i vurdu

ABD’li medikal cihaz üreticisi Stryker, İran bağlantılı olduğu iddia edilen Handala adlı hacker grubunun siber saldırısıyla sarsıldı.

İran’dan ABD’ye siber saldırı: Medikal dev Stryker’i vurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 13:27

ABD merkezli medikal cihaz üreticisi Stryker, Çarşamba günü gerçekleşen bir siber saldırının ardından küresel ağlarında ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı. Şirket, saldırının İran bağlantılı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürüyor.

İran’dan ABD’ye siber saldırı: Medikal dev Stryker’i vurdu

İlk bilgilere göre saldırı, şirketin iç Microsoft ortamını hedef aldı. Bu nedenle bazı cihazlardaki bilgilerin silindiği ve sistemlerin çalışmasında aksaklıklar meydana geldiği belirtiliyor. Şirket içinde durumun ne kadar ciddi olduğu ise çalışanların aktardıklarıyla daha net ortaya çıkıyor. Bir çalışan, şirket telefonlarının neredeyse tamamen çalışamaz hale geldiğini ve iletişimin ciddi şekilde aksadığını söyledi. Stryker, saldırıya ilişkin gelişmeleri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) da bildirdi. Yapılan açıklamada, olayın operasyonel ve finansal etkilerinin henüz tam olarak ölçülemediği ve sistemlerin ne zaman tamamen eski haline döneceğine dair net bir takvim bulunmadığı ifade edildi.

“FİDYE YAZILIMI YOK” AÇIKLAMASI

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıda fidye yazılımı ya da klasik kötü amaçlı yazılım izine rastlanmadığı özellikle vurgulandı. Yetkililer, yaşanan sorunun yalnızca şirketin iç Microsoft sistemleriyle sınırlı olduğunu belirtti. Ayrıca Mako, Vocera ve LIFEPAK35 gibi medikal cihazların güvenli olduğu ve bu ürünlerde herhangi bir risk tespit edilmediği ifade edildi.

İran’dan ABD’ye siber saldırı: Medikal dev Stryker’i vurdu

HACKER GRUBU 50 TB VERİ ÇALDIĞINI İDDİA ETTİ

Saldırıyı üstlenen Handala (ya da Hanzala) adlı İran bağlantılı hacker grubu ise olayın boyutunun çok daha büyük olduğunu öne sürüyor. Grup, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şirketten 50 terabayt kritik veri çekildiğini ve 200 binden fazla sistem, sunucu ve mobil cihazın silindiğini iddia etti. Öte yandan Reddit kullanıcıları ve The Wall Street Journal kaynakları da hacker grubunun şirket çalışanlarının giriş sayfalarında kendi logosunu gösterdiğini doğruladı. Bu detay, saldırının gerçekten şirket sistemlerine sızıldığını düşündüren önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. İlk bilgilere göre saldırı, Stryker’ın ABD, Avrupa ve Asya’daki operasyonlarını etkiledi. İrlanda’nın Cork kentindeki tesiste çalışan bir personel, Irish Mirror gazetesine yaptığı açıklamada durumun oldukça ciddi olduğunu söyledi. Çalışana göre şirketin büyük bölümü adeta durmuş durumda. “Tüm şirket durma noktasına geldi. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bu, büyük bir domino etkisi yaratacak,” dedi. Aynı çalışan, şirket tarafından sağlanan birçok cihazın da saldırı sırasında silindiğini ifade etti.

İran’dan ABD’ye siber saldırı: Medikal dev Stryker’i vurdu

HASTANELERDE TEDARİK ENDİŞESİ

Saldırının etkileri yalnızca şirketle sınırlı kalmayabilir. Özellikle Avustralya’daki hastaneler, Stryker’dan sağlanan medikal ve cerrahi ekipmanlar nedeniyle gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer şu ana kadar sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşanmadığını söylüyor. Ancak siber güvenlik uzmanlarına göre bu saldırı, ABD merkezli şirketleri hedef alan daha geniş bir saldırı dalgasının ilk işareti olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 kişinin can verdiği kaza kamerada! Çöp kamyonu böyle çarpmış
AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı 2026 odsgm.meb.gov.tr! MEB Açık lise soru ve cevapları açıklandı mı?
Bakan Uraloğlu açıkladı! 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti
