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 | Selahattin Demirel

İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı

İsrail'in 13 Haziran’da başlattığı saldırıların ardından İran'ın balistik füzelerle bir gecede yaptığı misillemenin maliyetinin İsrail için yaklaşık 287 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Ayrıca her bir füze için de ayrı ayrı hesap yapıldı. İşte ayrıntılar...

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İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 23:20

İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırıları sonrası Orta Doğu'da savaş bombasının pimi çekildi. Çatışmaların başında tarafsız bir görüntü vermeye çalışan ABD'nin de İsrail'in yanında olduğuna yönelik açıklamaların gelmesi gerilimin yayılacağı riskini ortaya koydu.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail hava savunma sistemlerinin Gazze Şeridi’ne saldırıların başlamasının ardından ciddi zorluklarla karşılaşmaya başladığı, İran’dan atılan balistik füzelerle söz konusu zorlukların üst seviyeye ulaştığı aktarıldı.

"ATILAN FÜZELERİN ÇOĞU ENGELLENİYOR"

İran’dan atılan füzelerin çoğunun engellendiği kaydedilen haberde, bir kısmınınsa İsrail'in hava savunmasını delerek can kayıplarına ve büyük çaplı mülk hasarına neden olduğu ifade edildi.

Haberde, dün gece İran’dan atılan 10 ila 12 balistik füzeye müdahalenin maliyetinin de 287 milyon doları bulduğuna dikkat çekildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı

Haaretz’e konuşan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) CEO'su Boaz Levy, İsrail hava savunma sistemlerine ilişkin "Nisan ayında bize 100 füze fırlattılar. Ekim'de bu sayı 200'e ulaştı. Şimdi hızlı bir şekilde düzinelerce füzeden oluşan dalgalar geliyor.” dedi.

İran’dan gelen balistik füzelerin çoğunun Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemleriyle engellendiğini söyleyen Levy, bu iki sisteme ek olarak, İsrail ordusunun envanterindeki THAAD balistik füze savunma sistemleri ve ABD’nin Doğu Akdeniz’de konuşlu destroyerindeki Standart Missile (SM-3) sistemlerinin de kullanıldığını kaydetti.

Levy, "Ayrıca İsrail'in Davud Sapanı sistemi de var ancak şu anda maruz kaldığımız bu tür saldırılarda bizi endişelendiren şey öncelikle Arrow sistemleri.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberde, Arrow 3 sisteminin yüzde 90 başarılı bir müdahale oranına sahip olduğu, THAAD sisteminin ise yalnızca yüzde 40 civarında bir müdahale oranına sahip olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

FÜZELERE MÜDAHALE AĞIR EKONOMİK YÜK GETİRİYOR

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, İsrail hava savunma sistemlerinin maliyetinin Tel Aviv yönetimine ağır bir yük oluşturduğunu yazdı.

Demir Kubbe'nin atılan bir roket veya füzeyi engellemesinin maliyetinin yaklaşık 30 bin dolar, Davut Sapanı'nın yaklaşık 700 bin dolar, Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemlerinin ise sırasıyla yaklaşık 1,5 milyon dolar ve 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'e maliyeti ortaya çıktı

İsrail Hükümeti Basın Ofisi bugün yaptığı açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana 400'den fazla balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı fırlattığını, bunların yaklaşık 35'inin İsrail'de çeşitli alanlara isabet ettiğini bildirdi.

İSRAİL HAVA SAVUNMASI 4 KATMAN

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

İsrail ordusunun envanterinde ayrıca ABD yapımı THAAD balistik füze savunma sistemleri de bulunuyor.

Atmosfer içi füzeleri engellemek için tasarlanan Arrow 2 sistemi 2000 yılında hizmete girerken atmosfer dışı balistik füzeleri için geliştirilen Arrow 3, 2017’de kullanılmaya başladı.

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