Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran'dan BM'ye mektup: 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

İran, ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında topraklarını kullandırdığı gerekçesiyle 5 Körfez ülkesinden tazminat talep etti. Birleşmiş Milletler'e mektup gönderen İranlı yetkililer, tüm maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'dan BM'ye mektup: 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 03:30
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 03:49

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri savaşla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına mektup gönderdi. İran devlet televizyonu, söz konusu mektubu yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

İran'dan BM'ye mektup: 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle 5 ülkeden tazminat talep etti.
İran, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep etti.
İran Silahlı Kuvvetlerinin izleme ve değerlendirme raporlarına dayanan delillerin önceden Konseye sunulduğu belirtildi.
Söz konusu ülkelerin topraklarını ABD-İsrail saldırılarında kullandıkları ve bazı sivil hedeflere yönelik yasa dışı saldırılara doğrudan katıldıkları iddia edildi.
Mektupta, bu 5 ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve İran'a verilen tüm maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.
İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, daha önce de BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail'in saldırılarında kullandıklarına ilişkin bir rapor sunmuştu.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

5 ÜLKEDEN TAZMİNAT TALEBİ

Buna göre İran, savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep etti.

Mektupta, adı geçen ülkelerin topraklarını ABD-İsrail saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin İran Silahlı Kuvvetlerinin izleme ve değerlendirme raporlarına dayanan delillerin önceden Konseye sunulduğu hatırlatıldı.

"TOPRAKLARINI KULLANDIRARAK SAVAŞA DOĞRUDAN KATILDILAR"

İravani mektubunda, "İran (önceki sunduğu raporunda) saldırganların (ABD-İsrail) söz konusu devletlerin topraklarını kullandığını ve bazı sivil hedeflere yönelik yasa dışı saldırılara doğrudan katıldıklarını bildirmiştir." ifadelerine yer verdi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Bu 5 ülkenin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettikleri öne sürülen mektupta, İran’a verilen tüm maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, 21 Mart'ta, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail'in saldırılarında kullandırdıklarına ilişkin bir raporu BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunmuştu.

SAVAŞ TAZMİNATI 270 MİLYAR DOLAR

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının bedelini açıkladı.

Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını söyledi. İranlı sözcü, savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini ifade etti.

Muhacerani, söz konusu tazminatın, zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını kaydetti.

