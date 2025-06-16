İran’dan casus avı! Üç katlı dron üssü çökertildi

Tahran’da güvenlik güçlerini alarma geçiren bir gelişme yaşandı. İsrail ajanlarına ait olduğu öne sürülen bir dron üretim atölyesi başkentte ortaya çıkarıldı.

İran güvenlik güçleri, başkent Tahran’da İsrail ajanları tarafından kullanılan bir dron üretim atölyesini tespit etti. Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Tahran’ın Rey ilçesindeki üç katlı tesise düzenlenen baskında çok sayıda dron parçası ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği görüldü.

Yetkililer, ülkede başka noktalarda da benzer atölyelerin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Güvenlik birimlerinin bu kapsamda ülke genelinde arama ve takip çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ayrıca Tahran genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, kentte birçok noktaya kontrol noktaları kuruldu ve şüpheli araçlar üzerinde aramalar başlatıldı. İsrail’in son dönemde gerçekleştirdiği bazı saldırılarda mini kamikaze dronların kullanıldığı biliniyor.