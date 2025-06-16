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 | Banu İriç

İsrailliler sığınaklara kaçıyor: Ordu 'Çıkmayın' talimatı verdi

İsrail, İran’dan gelebilecek yeni saldırılar karşısında alarma geçti. Ordu, vatandaşlara sığınaklara yakın yerlerde kalmaları ve kamusal alanlardan uzak durmaları yönünde uyarı yaptı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 02:09

İsrail ordusu, İran'dan gelebilecek yeni saldırılar nedeniyle vatandaşlarına acil uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, ülke genelinde sığınaklara yakın yerlerde kalınması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması talimatı verildi. İran saldırısında Aşkelon'da yaşayan İsrailliler, sığınaklara kaçtı. İsrailliler, Aşkelon semalarında İran füzelerini izledi.

İsrailliler sığınaklara kaçıyor: Ordu 'Çıkmayın' talimatı verdi

"SIĞINAKLARDA KALIN" TALİMATI

Ordunun açıklamasında, kamusal alanlarda hareketin minimuma indirilmesi, kalabalık toplantılardan kaçınılması ve herhangi bir uyarı durumunda en yakındaki sığınağa girilerek yeni bir duyuruya kadar orada kalınması gerektiği vurgulandı.

İsrailliler sığınaklara kaçıyor: Ordu 'Çıkmayın' talimatı verdi

Saldırılarda İran’ın çeşitli kentlerinde bulunan nükleer tesisler ve üst düzey askeri hedefler bombalandı. İran kaynaklarına göre, saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam sivil can kaybının ise 224 olduğu bildirildi.

İsrailliler sığınaklara kaçıyor: Ordu 'Çıkmayın' talimatı verdi

İran ordusu buna karşılık İsrail’e onlarca balistik füze fırlattı. Misilleme sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 400’den fazla kişi yaralandı. İsrail’de bazı şehirlerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

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ETİKETLER
#İsrail
#iran
#çatışma
#füze saldırısı
#Sığınaklar
#Hayfa
#Aşkelon
#Militarizm
#Dünya
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