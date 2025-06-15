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İran'ın yeni saldırısında Hayfa yangın yerine döndü: Yaralılar var

İran ve İsrail arasında 13 Haziran'dan bu yana karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. İran, İsrail'e yeni füze saldırısı düzenledi. İsrail hava savunma sistemleri bazı füzeleri engellemekte başarısız olurken, İsrail'in Hayfa kentinde bazı noktalara füze düştü.

İran'ın düzenlediği füze saldırısında Hayfa'da en az 4 kişi yaralandı. Füze düşen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Füzelerin isabet ettiği noktalarda yangınlar çıktı.
İran basını, saldırıda İsrailli silah şirketi Rafael'e ait bir fabrikanın vurulduğunu belirtti.

DEVRİM MUHAFIZLARI İSTİHBARAT BAŞKANI VE 2 GENERAL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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