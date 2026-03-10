Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Dünya
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

İran’dan dev casusluk operasyonu: ABD ve İsrail adına bilgi toplayan 30 kişi gözaltına alındı!

İran, dış kaynaklı saldırıların gölgesinde ülke içindeki istihbarat ağlarına operasyon başlattı. İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları (DMO) tarafından yürütülen ortak operasyonlarda; askeri tesislerin konumlarını paylaşan, silah sevkiyatı yapan ve Tahran'da eylem hazırlığında olan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İran’dan dev casusluk operasyonu: ABD ve İsrail adına bilgi toplayan 30 kişi gözaltına alındı!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
19:54
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
19:54

ve 'in 'a yönelik ortak saldırıları sürerken, İran İstihbarat Bakanlığı ülke genelinde yabancı ülkeler adına faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, farklı eyaletlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Basra Körfezi'nin güneyindeki iki ülke adına casusluk yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu bir kişinin Rezevi Horasan eyaletinde yakalandığı belirtildi. Söz konusu kişinin İran'ın askeri ve güvenlik alanlarına ilişkin bilgileri topladığı ve bu bilgileri ABD ile İsrail'e aktardığının tespit edildiği kaydedildi.

İran’dan dev casusluk operasyonu: ABD ve İsrail adına bilgi toplayan 30 kişi gözaltına alındı!

0:00 158

SİSTAN-BELUCİSTAN'DA 1 GÖZALTI

İran'ın güneydoğu sınır hattında faaliyet gösteren bir terör örgütü üyesinin de ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla Sistan-Belucistan eyaletinde gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin askeri ve emniyet güçlerinin konumları ile savunma tesislerine ilişkin bilgileri topladığı ve bu bilgileri karşı tarafa ilettiğinin belirlendiği ifade edildi.

KÜRDİSTAN EYALETİNDE 3 GÖZALTI

Ülkenin Kürdistan eyaletinde istihbarat birimleri ile İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından düzenlenen ortak operasyonda, ayrılıkçı bir terör örgütü üyesinin örgüt mensuplarına iletişim teçhizatı taşıdığı sırada yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yanında bulunan özel iletişim cihazlarına el konulduğu belirtildi.

İran’dan dev casusluk operasyonu: ABD ve İsrail adına bilgi toplayan 30 kişi gözaltına alındı!

Aynı eyalette güvenlik birimlerince düzenlenen bir başka operasyonda ise bir terör örgütüne gönderildiği belirtilen silah sevkiyatı ele geçirildi. Sevkiyatta 10 adet Kalaşnikof tüfek, 21 şarjör ve 630 mermi bulunduğu kaydedildi. Olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin ise örgüt unsurları tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

8 EYALETTE 19 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada ayrıca İsrail ile bağlantılı olduğu tespit edilen 19 kişinin de ülkenin 8 farklı eyaletinde gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden birinin 10 yıl yurt dışında kaldıktan sonra ülkeye döndüğü, güneybatıdaki bir eyalette silahlı bir hücre oluşturduğu ve başkent Tahran'da eylem hazırlığında olduğu sırada yakalandığı belirtildi.

TAHRAN'DA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tahran'da düzenlenen bir başka operasyonda ise 6 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerden 200'den fazla kesici alet, 5 kilogram uyuşturucu madde ve 200 litreden fazla alkollü içki ele geçirildiği açıklandı.

#abd
#İsrail
#iran
#gözaltı
#casusluk
#Dünya
