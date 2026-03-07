Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

İran komutanı İsmail Kaani Mossad ajanı mı? Ramazan Bursa İsrail'in oyununu deşifre etti

İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin İsrail'e bilgi sağlayarak Hamaney'in öldürülmesini sağladığı ve İsrail'e sığındığı gibi iddiaların yayılması üzerine Gazeteci Ramazan Bursa tüm komplo teorilerini ters yüz eden bilgileri paylaştı.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 23:23

ABD ile 'in ortak saldırılarına maruz kalan 'da bombardımanın ilk günü dini lideri Hamaney'in öldürülmesi şok etkisine neden olurken son birkaç gündür ortaya atılan iddialarsa İran'daki ajanları konusunu gündeme getirdi.

İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Hamaney'in öldürülmesinde rol oynayarak İsrail'e bilgi sağlayan bir Mossad ajanı olduğu iddiası yaygınlık kazandı. Konuyla ilgili haberler yapıldı, köşe yazıları yazıldı.

68 YAŞINDAKİ KOMUTANA "60 YILLIK MOSSAD AJANI" DENİLDİ

İddialar, komplo teorilerinin sınırlarını zorlayarak 68 yaşında olan İsmail Kaani'nin "60 yıllık Mossad ajanı" olduğu bilgisini öne çıkarırken Kaani'nin İran'da olmadığı hatta İsrail'e sığındığı da savunuldu.

İran komutanı İsmail Kaani Mossad ajanı mı? Ramazan Bursa İsrail'in oyununu deşifre etti

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Gazeteci Ramazan Bursa önemli bilgiler paylaştı.

"ŞAŞKINLIK VERİCİ BİR HADİSE"

İddiayı gündeme İsrailli sosyal medya hesaplarının ve bazı basın mensuplarının gündeme getirdiğini söyleyen Bursa, Türkiye'den de bazı medya yayın organlarının benzer kaynaklardan yararlanmalarını "Şaşkınlık verici bir hadise." olarak niteledi.

İran komutanı İsmail Kaani Mossad ajanı mı? Ramazan Bursa İsrail'in oyununu deşifre etti

GÖREVİNİN BAŞINDA

İsmail Kaani'nin görevinin başında olduğunu belirten Ramazan Bursa, Kaani'yle ilgili sadece Hamaney suikastında değil aynı zamanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'tan sonra göreve gelmesi beklenen Haşim Safiüddin'in öldürülmesinde de İsrail'e bilgi sağladığı iddialarının sosyal medyada paylaşıldığını belirtti.

"AMAÇ KOMUTA KADEMESİNDE GÜVENSİZLİK"

İsrail'in bu dezenformasyonla İran ordusunun komuta kademesinde güvensizlik havasını oluşturmak istediğini belirten Bursa, benzer iddiaların İsrail'in Haziran 2025'teki İran saldırısı sırasında da ortaya atıldığını hatırlattı.

