İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! "Güvenliğin sağlanması mümkün değil"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma ve gemi trafiğinin aksaması ile ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil" dedi.

AA
09.03.2026
09.03.2026
- ile arasında 28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin saldırıları sonucu başlayan savaş devam ediyor. İran, İsrail ile ABD'nin saldırılarına misilleme saldırılarıyla cevap verirken 'da tansiyon her geçen gün yükseliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 'ndaki gemi geçişlerini de sekteye uğratmıştı. İranlı yetkililer boğazın tamamen kapatılmadığını açıklarken ABD ve İsrail bağlantılı gemilerin geçişine izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalardan dolayı aksayan gemi trafiğine ilişkin son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'den açıklama geldi.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma ve gemi trafiğinin aksamasının ABD ve İsrail’den dolayı meydana geldiğini belirten Laricani, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bu da, bizzat bu savaşa arka çıkmada rol oynayanların bir planıdır." ifadelerini kullandı.

