Editor
 | Onur Kaya

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Mayın riskine karşı alternatif rota belirlenadi

İran, Basra Körfezi'nde bekleyen gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmayı planlayan gemilerin mayın riskine karşı alternatif rotaları kullanması uyarısında bulundu.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Mayın riskine karşı alternatif rota belirlenadi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 04:30
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 04:30

Limanlar ve Denizcilik Kurumu, 'ndan geçiş planlayan gemilerden, olası deniz mayınlarıyla çarpışma riskine karşı İran Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlamalarını istedi.

HABERİN ÖZETİ

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Mayın riskine karşı alternatif rota belirlenadi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerden olası deniz mayınları nedeniyle İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlamalarını ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınları riskine karşı gemileri uyarmıştır.
Gemilerden, ikinci bir duyuruya kadar İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak alternatif güzergahlar kullanmaları istenmiştir.
Alternatif giriş rotası, Umman Denizi'nden kuzeye doğru Larek Adası civarından geçerek Basra Körfezi'ne devam etmek şeklindedir.
Alternatif çıkış rotası, Basra Körfezi'nden başlayarak Larek Adası'nın güneyinden geçip Umman Denizi'ne devam etmek şeklindedir.
Hürmüz Boğazı'nın İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle kapatıldığı ifade edilmiştir.
Ateşkes döneminde İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin mümkün olmayacağı belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

İran devlet televizyonu, Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından Basra Körfezi'nde geçiş bekleyen gemilere ilişkin yapılan duyuruyu yayımladı.

Duyuruda, "Denizcilik emniyetinin sağlanması ve olası deniz mayınlarıyla temasın önlenmesi amacıyla, Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak, ikinci bir duyuruya kadar aşağıda belirtilen alternatif güzergahların, ekli haritaya uygun şekilde kullanılması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Boğaza giriş ve çıkış rotası harita eşliğinde anlatıldı.

Giriş rotası, Umman Denizi’nden kuzeye doğru ilerleyerek Larek Adası civarından geçiş ve ardından Basra Körfezi yönünde devam edilmesi olarak belirtilirken, çıkış rotası, Basra Körfezi’nden başlayarak Larek Adası'nın güneyinden geçiş ve ardından Umman Denizi yönünde devam edilmesi olarak bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı’nın, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle kapatıldığı ifade edilmişti.

Tesnim Haber Ajansı, ateşkes döneminde İran Silahlı Kuvvetlerinin izni olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin mümkün olmayacağını, hala birçok geminin çıkamadığı bölgede kaldığını duyurmuştu.

