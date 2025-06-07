İran'dan İsrail'e nükleer operasyon! Binlerce belge ele geçirildi

İran güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamada, İsrail'e ait binlerce nükleer belgenin ele geçirildiği aktarıldı. Ele geçirilen belgelerin güvenli şekilde İran'a getirildiğini de bildirildi.

İran istihbaratının, İsrail’in nükleer faaliyetlerine dair binlerce belgeyi içeren geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdiği aktarıldı. İran devlet televizyonuna konuşan güvenlik kaynakları, İsrail’e ait stratejik ve hassas bilgileri kapsayan, özellikle nükleer projelere ve tesislere dair çok sayıda dokümana ulaşıldığını açıkladı.

ANALİZLER DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada; belgelerin hacminin fazlalığı nedeniyle tüm materyalin güvenli alanlara taşınmasının zaman aldığı ifade edildi. Belgelerin tamamı İran’a ulaştırıldıktan sonra kamuoyuna bilgi verildiği belirtildi. Kaynaklar, ele geçirilen belgelerin içerik açısından oldukça ayrıntılı olduğunu ve içerdikleri fotoğraf ile video materyallerine yönelik analizlerin sürdüğünü dile getirdi.

İSRAİL, 2 KİŞİYİ İRAN BAĞLANTISI ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALMIŞTI

Öte yandan, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve İsrail polisi 17 gün önce yaptıkları ortak açıklamada, 24 yaşındaki Roy Mizrahi ve Almog Atias’ın İran bağlantılı güvenlik suçları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu. Söz konusu gözaltı işleminin, belgelerin İsrail dışına çıkarılmasının ardından gerçekleştiği tahmin ediliyor.