İran'dan İsrail ve ABD'ye intikam mesajı: Bedeli çok ağır olacak

İran'dan İsrail'in saldırılarına ilk cevap geldi. İran dini lideri Hamaney, komutan ve bilim insanlarını öldüren İsrail'in karşılığını alacağını belirtti. Hamaney, Siyonist rejimi ağır bir ceza beklediğini kaydetti. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi de İsrail ile birlikte ABD'yi de hedef alarak intikam mesajı verdi. Şikarçi, "Ağır bir bedel ödeyecekler. Cevabımızı beklesinler" dedi.

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

"SİYONİST RESJİM KARŞILIĞINI ALACAK"

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.

"AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, İsrail'in ülkesine saldırılarını değerlendirdi. Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi.

İRANLI KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda ölen üst düzey isimler arasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile nükleer tesislerde çalışan bilim insanlarının da yer aldığı öğrenildi.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Öte yandan Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.