Son dakika | İran'da şiddetli patlama sesleri! İsrail saldırıya geçti

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a karşı 'önleyici hava saldırısı' düzenlediğini duyurdu. Bu geceki saldırıların İran’ın nükleer programını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan operasyonun bir parçası olduğu bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'dan gelebilecek bir misillemeye karşı ülke genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Savunma Bakanı Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İsrail ordusu, "İran'ın nükleer programını hedef alan" kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu. İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

NEYANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyanin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.

TÜM TELEFONLARA 'ACİL' UYARI GİTTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi. Üst düzey İsrailli yetkililer güvenli bir yere transfer edildi.

ÜST DÜZEY ASKERİ İSİMLER HEDEF ALINDI

İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri, üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri suikastla hedef aldığı belirtildi. Çok sayıda bilim insanı ve üst düzey askeri isim evlerinde vuruldu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin de İsrail saldırılarına hedef olduğu bildirildi.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİNDEKİ BİNALAR VURULDU

Saldırılarda Tahran’daki bazı apartmanların özel olarak hedef seçilmiş katlarının vurulduğu görüldü.

Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İran'a başlattıkları saldırıların ardından son durumu ele almak için güvenlik kabinesini toplama kararı aldığını duyurdu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'ın başkentinde cuma sabahı patlamalar duyulduğunu İran Devlet Televizyonu da bildirdi. Patlama seslerinin Tahran'ın kuzeydoğusunda geldiği bildirildi.

ABD OPERASYONA DESTEK VERMEYECEK

ABD'li yetkililer ise İsrail'in İran'a yönelik saldırısında kendilerinin herhangi bir katkısının olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı" dedi. Rubio, ABD'nin önceliğinin bölgede bulunan kendi askerleri olduğunu söyledi.

DONALD TRUMP KABİNEYİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail'in İran'a saldırı başlattığı haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti. Trump kabineyi acil olarak toplantıya çağırdı.