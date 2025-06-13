İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Irak'tan flaş hamle

İsrail ordusu, İran'a 'Yükselen Aslan' adını verdiği operasyonla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda İran'ın üst düzey askeri isimleri, nükleer tesisler ve bilim insanları hedef alındı. İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından Irak'tan da dikkat çeken bir hamle geldi.

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların ardından bölgenin aktörlerinden Irak harekete geçti. İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

​​​​​​​Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.