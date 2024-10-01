İran'dan İsrail'den gözdağı! Tehditlere karşı kararlıyız, çatışmaya girmeyin

01 Ekim 2024 22:01 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:09

İran, misilleme olarak İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." dedi.

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İsrail'in Lübnan​'a kara operasyonu sürerken, İran​ misilleme saldırısı başlattı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarına girdiğini duyurdu. İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını bildirdi.

200'DEN FAZLA FÜZE FIRLATILDI

İran kaynakları, saldırıdan hemen sonra 500'e yakın füze ateşlendiğini, ses hızını aşan füzeler de kullanıldığını duyurdu. İran basını, saldırıda hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası, ateşlenen füze sayısını 200 olarak açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."