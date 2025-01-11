İran'dan İsrail'e gövde gösterisi! Balistik füze tesisinin görüntüleri paylaşıldı

11 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 16:38

İran, balistik füzelerin depolandığı yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı. İsrail'e gövde gösterisi niteliği taşıyan görüntülerde İranlı komutan Hüseyin Selami, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Devrim Muhafızlarına yakınlığı ile bilinen Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, balistik füzelerin depolandığı yeraltındaki üsse ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin paylaşılan görüntüde Selami ile Hacızade yeraltı füze üssünde gezerken etrafta başta seyir füzeleri olmak üzere balistik füzelerin depolandığı, çoğunun araçların üzerine ve rampalara konuşlandırıldığı koridorlar görülüyor.

Söz konusu görüntülerin yeraltı füze üssünün sadece ufak bir kısmını yansıttığı belirtilirken videoda İmad, Kadir ve Kıyam isimli sıvı yakıtlı füzelerin bu üsse yerleştirildiği gözden kaçmıyor.

İSRAİL'E ATEŞLENEN FÜZELER BURADA ÜRETİLDİ

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran’ın ilk defa kendi topraklarından İsrail’e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.

İranlı komutan Selami de, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artmaktadır. (Bu) Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin yakın gelecekte yeni füzelerini ve füze üslerini açıklayacağı anlamına geliyor.” ifadelerine yer verdi.

Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.