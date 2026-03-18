Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran'dan İsrail'e intikam saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İran, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından intikam operasyonu başlattı. İran'dan ateşlenen çok sayıda füze Tel Aviv yakınlarına düştü. Bölgede siren sesleri yükselirken, saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv yakınlarında 2 kişi hayatını kaybetti, birçok noktada hasar oluştu.
İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.
Füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildi.
Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan'da bir bina ve Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını ve 100'den fazla askeri ve güvenlik hedefinin vurulduğunu duyurdu.
DMO, ilk belirlemelere göre saldırıda 230'dan fazla ölü ve yaralı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.

BİRÇOK NOKTADA HASAR OLUŞTU

İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ramat Gan'da 2 kişinin saldırıda öldüğü bildirilirken, İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" basındaki bu bilgiyi doğruladı ve 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

TEL AVİV'DE TREN SEFERLERİ DURDURULDU

İsrailli devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'deki istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin füze ve şarapnel düşme ihbarlarının alındığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: 100'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İran (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61’inci dalgasına ilişkin yayımladığı bildiride, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, İsrail’in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu.

Operasyon kapsamında çok başlıklı Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri ile Emad ve Hayber Şiken balistik füzelerinin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri, İsrail’in çok katmanlı hava savunma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmadan, işgal altındaki toprakların merkezinde bulunan 100’den fazla askeri ve güvenlik hedefini başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.

"230'DAN FAZLA ÖLÜ" İDDİASI

Açıklamada ayrıca, "Saha bilgilerine göre, DMO Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği bu hızlı saldırının ardından Tel Aviv’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin çalışmaları zorlaştı. İlk belirlemelere göre saldırıda 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor denildi.

