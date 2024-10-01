İran'dan İsrail'e saldırı sonrası tehdit: Karşılık gelirse ağır şekilde cevap veririz

01 Ekim 2024 21:10 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:12

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "Siyonist rejim, İran’ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacak" denildi.

Dün gece İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran​'dan İsrail'e misilleme geldi. İran akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze saldırısı​ gerçekleştirdi.

İran, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini bildirdi. İsrail tarafı ise füze sayısının 200 olduğunu iddia etti. Füzelerin bazıları Demir Kubbe​'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi.

İSRAİL ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İsrail ordusu, İran’dan İsrail’e füze saldırısı gerçekleştiğini ve bu saldırı sonucunda Tel Aviv​ başta olmak üzere birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan füzelerin ardından ülke genelinde alarm verildiği ve vatandaşlara uyarıları dikkate alarak güvenli bölgelerde kalmaları çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Saldırının etkisiyle ülkenin birçok yerinde siren sesleri duyulurken, ordu tarafından yapılan bir sonraki açıklamada İran’dan gelen saldırının halen sürdüğü ifade edilerek, İsraillilerin korunma alanlarından çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Bu saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN 'YIKICI KARŞILIK' UYARISI

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik füze saldırısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef aldığı belirtilen İsrail'e karşı onlarca füze fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İsrail herhangi bir misilleme yaparsa yeniden hedef alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Bu saldırının, Hamas lideri Haniye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Abbas Nilfurushan'ın ölümüne cevap olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

'CEVAP VERİRSENİZ DAHA YIKICI OLUR'

İran, İsrail'in bu saldırıya askeri bir cevap vermesi halinde "yıkıcı sonuçlar" doğuracak bir karşılık vereceklerini vurguladı.

İran'dan İsrail'e fırlatılan 100'den fazla füze olduğu ifade edilirken, net sayı henüz doğrulanmadı. Ürdün semalarından geçen füzeler, halkın sevinç gösterilerine neden oldu. İsrail'e ulaşan bu füzeler, Demir Kubbe savunma sistemi tarafından durdurulmaya çalışıldı; ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiği ve güçlü patlamalar meydana geldiği görüldü.