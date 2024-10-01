Beyaz Saray'dan çarpıcı iddia: İran İsrail'i balistik füze ile vurmaya hazırlanıyor

01 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:42

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'ın, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından Orta Doğu'da gerilimin tırmanacağı endişesiyle İsrail'e karşı büyük bir saldırı hazırlığında olduğu bildirildi. Öte yandan yetkili, İran'ın İsrail'e olası saldırısının ağır sonuçları olacağını ifade etti.

Beyaz Saray​ kaynaklarına göre İran​ İsrail'e karşı yakında balistik füze​ saldırısına hazırlanıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisinin İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olduğunu söylediğini aktardı.

Beyaz Saray yetkilisinin sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı bir gönderide, "ABD, İran'ın İsrail'e karşı balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarını aktif olarak destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı​ İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL, LÜBNAN'A KARA HAREKATI BAŞLATTI

Hizbullah'a yönelik çok sayıda saldırının ardından İran'ın İsrail'e güç kullanarak karşılık vereceğine dair spekülasyonlar arttı. İsrail Lübnan'a çok sayıda hava saldırısı düzenleyerek Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü.

Çok sayıda saldırının ardından İsrail, Hizbullah'a karşı "sınırlı, yerel ve hedefli" olarak nitelendirdiği saldırılarla güney Lübnan'a kara harekatı başlattı.