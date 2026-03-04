İran’dan Körfez ülkelerine 468 balistik füze fırlatıldı

İran, Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme saldırılarını sürdürüyor. Katar tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından fırlatılan 101 balistik füze tespit edildiği ve bunların 98’inin engellediği kaydedildi. ayrıca, tespit edilen 39 dronun 24’ünün de düşürüldüğü aktarılan açıklamada 3 seyir füzesinin tespit edildiği ve önlendiği, 2 Sukhoi SU-24 uçağının tespit edildiği ve engellendiği bildirildi.

Bahreyn ise, İran’dan fırlatılan 73 füzenin ve 91 dronun imha edildiğini açıkladı.

Kuveyt tarafından yapılan açıklamada ise, 178 balistik füzenin tespit edilerek engellendiği aktarıldı. Ayrıca, 384 İHA’nın tespit edilerek düşürüldüğü kaydedildi. Suudi Arabistan ve Umman’dan herhangi bir veri açıklanmadı.

BAE: '189 BALİSTİK FÜZE TESPİT EDİLDİ, 175'İ İMHA EDİLDİ'

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunmasının bugün (4 Mart) 3 balistik füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdiği ve 129 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiği ifade edildi. İHA'lardan 121'inin önlendiği, 8'inin ise ülke topraklarına düştüğü aktarıldı.

İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana ülkeye doğru fırlatılan 189 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 175'inin imha edildiği, 13'ünün denize düştüğü, 1'inin ülke topraklarına isabet ettiği kaydedildi. Ayrıca İran'a ait 941 İHA tespit edildiği, 876'sının önlendiği, 65'inin ülke topraklarına düştüğü belirtildi. 8 seyir füzesinin imha edildiği, bazılarının hasara yol açtığı vurgulandı.

"SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 78 KİŞİ YARALANDI"

Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarından 3 kişinin öldüğü ve BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan ve Afganistan vatandaşlarından 78 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

SİVİL MÜLKLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'ları engellemesi sonucu meydana geldiği ve bunun da bazı sivil mülklerde küçük ve orta derecede maddi hasara yol açtığı belirtildi.

'SALDIRILARA KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'

Söz konusu askeri saldırıların en sert şekilde kınandığı, açık bir saldırganlık ve ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun bariz bir ihlali olduğu ifade edildi. Devletin bu tırmanışa karşılık verme, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyacak, ulusal çıkarlarını ve yeteneklerini güvence altına alacak şekilde topraklarını, halkını ve sakinlerini korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. Savunma Bakanlığının her türlü tehditle başa çıkmaya tamamen hazır olduğu, devletin güvenliğini ve istikrarını baltalamayı amaçlayan her faaliyete kararlı bir şekilde karşı koymak için gerekli tüm önlemleri aldığı kaydedildi. Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğinin asla taviz verilemeyecek en büyük öncelik olduğu vurgulandı.