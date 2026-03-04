İran devlet televizyonu duyurdu: İsrail'e yeni füze saldırısı dalgası başladı

İran devlet televizyonunda, İsrail'e yeni füze saldırısı başlatıldığı bildirildi. Bununla birlikte yerel medya da Lübnan'daki Hizbullah örgütünün, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını açıkladı.

İSRAİLLİLERE SIĞINAKLARA GİTME ÇAĞRISI YAPILDI

Öte yandan, İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere geniş bir bölgede cep telefonlarında İran’dan gelen balistik füze saldırısına ilişkin uyarı alarmları çaldı. Söz konusu bölgelerdeki İsraillilere sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.