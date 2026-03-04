Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan 'yeni lider' açıklaması: 'Adaylar belli'

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney'in yerine geçecek isim hakkında konuştu. Ülke liderinin seçimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Hatemi, lider olması için muhtemel isimlerin belirlendiği açıkladı.

Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan 'yeni lider' açıklaması: 'Adaylar belli'
04.03.2026
Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, 'in yerine geçecek, ülke liderinin seçimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede belirleneceğini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Hatemi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan 'yeni lider' açıklaması: 'Adaylar belli'

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ahmed Hatemi, Ali Hamaney'in yerine geçecek yeni liderin en kısa sürede belirleneceğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Hatemi, lider olması muhtemel isimlerin belirlendiğini ve devrimin yeni liderinin en kısa sürede tayin edileceğini belirtti.
Yeni liderin neden hemen belirlenemediği sorusuna, savaş durumu ve herkesin görevini yerine getirme çabası nedeniyle tedbirli ve planlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.
Hatemi, ABD ve İsrail'in hedefinin Uzmanlar Meclisi üyelerine saldırmak olduğunu öne sürdü.
Dün akşam, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptığı ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları ortaya atılmıştı.
İran Anayasası'na göre, liderin yokluğunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemekle yükümlüdür.
Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği üç kişilik bir kurul geçici liderlik görevlerini üstlenecektir.
Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan 'yeni lider' açıklaması: 'Adaylar belli'

"DEVRİMİN YENİ LİDERİ TAYİN EDİLECEK"

Hatemi, "Lider olması muhtemel isimler belirlenmiştir. En kısa sürede devrimin yeni lideri tayin edilecektir." dedi.

Hamaney'in yerine kim geçecek? İran'dan 'yeni lider' açıklaması: 'Adaylar belli'

"YENİ LİDER NEDEN BELİRLENEMEDİ?"

Konseyi'nin ülkeyi yönettiğine işaret eden Hatemi, bazılarının "Devrim lideri Humeyni'nin ölümünden hemen sonra yeni lider belirlendi, şimdi neden olmuyor?" şeklinde sorduğunu belirterek, "Şu anda savaş durumu söz konusu ve herkes görevini yerine getirmek için çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in hedefinin, Uzmanlar Meclisi üyelerine saldırmak olduğunu, bu nedenle işleri tedbirli ve planlı bir şekilde yürütmek gerektiğini kaydetti.

Dün akşam saatlerinde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

