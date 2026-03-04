Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

DMM'den BAE iddialarına jet cevap! 'Böyle bir açıklama yapılmadı'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef haline geleceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada böyle bir açıklamanın yapılmadı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM'den BAE iddialarına jet cevap! 'Böyle bir açıklama yapılmadı'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
13:31
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
13:31

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'nin 'a saldırması durumunda için meşru hedef haline gelecek" iddialarına cevap verdi. İddiaları gerçeği yansıtmadığı, böyle bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı” şeklindeki iddialar doğru değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır.

Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."

