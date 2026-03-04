Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e ön siparişe açılıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Apple, depolama kapasitesini iki katına çıkardığı yeni giriş seviyesi telefonu iPhone 17e modelini duyurdu. Telefon bugün itibarıyla ön siparişe açılıyor. Peki iPhone 17e özellikleri ne ve Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e ön siparişe açılıyor: İşte özellikleri ve fiyatı
devi , giriş seviyesi yelpazesine yepyeni bir üye daha ekledi. Şirket 2 Mart Pazartesi günü, merakla beklenen 17e modelinin örtüsünü resmen kaldırdı. Siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak iPhone 17e tüm teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu.

Geçtiğimiz yıl aynı fiyata iPhone 16e modelinin 128 GB sürümü piyasaya süren Apple, iPhone 17e'nin depolama alanını ikiye katlayarak 256 GB'a çıkarmış durumda. Peki iPhone 17e özellikleri ile neler sunuyor? İşte tüm detaylar...

Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e ön siparişe açılıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17E GELİŞMİŞ BİR İŞLEMCİYLE DONATILDI

Yeni iPhone 17e gücünü Apple'ın en güncel A19 işlemcisinden alıyor. Önceki nesil olan iPhone 16e ile benzer şekilde 6.1 inçlik ekranla gelen telefonda, çizilmelere karşı çok daha dayanıklı ve parlamayı azaltan Ceramic Shield 2 teknolojisi kullanılıyor.

Kamera tarafında ise kullanıcıları 48 Megapiksellik "füzyon" lens karşılıyor. Optik kalitede 2x telefoto imkanı sunan sensör, yenilenmiş gelişmiş portre modu desteğiyle birlikte geliyor. Portre özelliği; insanları, köpekleri ve kedileri otomatik olarak algılayarak hassas derinlik bilgilerini anında kaydediyor. Çekim sonrasında bile arka plana profesyonel düzeyde bulanıklık efekti eklemek sistem sayesinde kolayca mümkün hale geliyor.

Apple, iPhone 17e'nin donanım yükseltmelerini işlemci ve kamerayla sınırlı tutmadı. Şirketin ürettiği yeni nesil C1X modem çipi, bağlantı hızlarını önceki versiyonlara kıyasla tam iki katına çıkarıyor. Ayrıca cihaza, 15W'a kadar kablosuz şarj imkanı tanıyan Qi2 destekli MagSafe teknolojisi de nihayet eklendi.

Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e ön siparişe açılıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ RÖTAR YAPABİLİR

iPhone 17e'nin duyurulmasına ek olarak Apple'ın Google Gemini yapay zekasıyla güçlendirilmiş daha kişisel bir Siri sürümü üzerinde çalışmaları devam ediyor. Kullanıcının kişisel bağlamını anlayarak ekranda direkt işlemler yapabilmesi hedeflenen asistanın çıkış tarihi ise henüz tam anlamıyla netleşmiş değil.

Apple CEO'su Tim Cook, geçmişte yaptığı açıklamalarda yenilenmiş Siri'nin ilkbahar aylarında kullanıma sunulacağını belirtmişti. Fakat Bloomberg tarafından yayınlanan güncel rapora göre, kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e ön siparişe açılıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17E FİYATI NE KADAR?

iPhone 17e bugün itibarıyla ön sipariş sürecine başlıyor. Cihaz 11 Mart itibarıyla satışa çıkacak. Merak edenler için iPhone 17e Türkiye fiyatları şu şekilde:

  • iPhone 17e 256 GB sürüm: 54 bin 999 TL
  • iPhone 17e 512 GB sürüm: 66 bin 999 TL
Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e ön siparişe açılıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Merak edenler için iPhone 17e modelinin teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Ekran: 6.1 inç, Ceramic Shield 2 teknolojisi, C1X yeni nesil modem
  • İşlemci: Apple A19
  • Arka kamera: 48 Megapiksel füzyon kamera (Optik kalitede 2x telefoto, gelişmiş portre modu)
  • Şarj: Qi2 destekli MagSafe (15W'a kadar kablosuz)
  • Depolama seçenekleri: 256 GB ve 512 GB
  • Renk seçenekleri: Siyah, beyaz ve pembe
  • Fiyat: 128 GB için 54 bin 999 TL, 512 GB için 666 bin 999 TL
