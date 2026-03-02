Telefona ekran koruyucu taktırma devrini kapatacak buluş tanıtıldı

Corning, ürettiği en sağlam koruma materyali olan Gorilla Glass Ceramic 3'ü duyurdu. Geliştirilen teknoloji, ilk olarak Motorola'nın katlanabilir telefonu razr fold modelinde boy gösterecek. Şirket tarafından yapılan resmi duyuruda, Gorilla Glass Ceramic 3'ün "şimdiye kadarki en dayanıklı akıllı telefon camı" olduğu belirtildi.

BETON VE ASFALTA KARŞI TELEFONLARI KORUYABİLİYOR

Corning laboratuvarlarında gerçekleştirilen testler, Gorilla Glass Ceramic 3 modelinin iki metreden daha yüksek mesafelerden beton zemin simülasyonlarına düşürüldüğünde bile sağlam kaldığını ortaya koydu.

Aynı zamanda tekrarlayan darbe senaryolarında da şaşırtıcı sonuçlar kaydedildi. Rakip alüminosilikat camlar genellikle ilk düşüşte tuzla buz olurken, Gorilla Glass Ceramic 3 bir metre yükseklikten asfalt benzeri yüzeylere en az 20 kez düşürülmesine rağmen formunu korumayı başardı.

Corning Gorilla Glass Bölümü Başkan Yardımcısı Lori Hamilton, malzemeleri yalnızca ilk günkü performansları için değil uzun ömürlü olacak şekilde tasarladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cam ve seramik bilimindeki eşsiz uzmanlığımızla, zamanla değişmeyen tutarlı ve güvenilir dayanıklılık sağlamak için Gorilla Glass Ceramic 3'ü geliştirdik."

Motorola Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Leo Liu ise tüketicilerin cihazlarına güvenmek istediğini vurguladı:

"İnsanlar telefonlarının günlük kullanımda sağlam kalmasını bekliyor. Gorilla Glass Ceramic 3'ü razr fold'a entegre etmek, tasarımımızın dayanıklılığını güçlendirirken kullanıcıların uzun süre güvenle kullanabileceği cihazlar sunma hedefimizi destekliyor."