Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırıda bulunduğunu açıkladı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına giren İran'a ait çok sayıda İHA'nın tespit edildiği ve saldırıyı engellemek amacıyla hava savunma sistemleriyle müdahalede bulunulduğu belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ İran'dan Kuveyt'e İHA'lı saldırı: Kritik tesis hedef alındı, yaralılar var Kuveyt ordusu, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasına girdiğini ve bir tesisi hedef aldığını, saldırıda dört kişinin yaralandığını duyurdu. Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasına giren İran'a ait çok sayıda İHA tespit ettiğini açıkladı. Saldırıya engellemek amacıyla hava savunma sistemleriyle müdahalede bulunuldu. Saldırıda kritik öneme sahip bir tesis hedef alındı. Düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı ve saldırıda hasar meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığı aktarılan açıklamada, düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, saldırıda ayrıca hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuveyt ordusunun ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiği vurgulandı.