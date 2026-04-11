Dünya

Editor
 | Onur Kaya

İran'dan müzakere çıkışı: ABD'ye güvenimiz yok

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'yle yürütülecek müzakerelere ilişkin, "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." dedi.

İran'dan müzakere çıkışı: ABD'ye güvenimiz yok
Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran müzakere heyetinin başındaki Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'dan müzakere çıkışı: ABD'ye güvenimiz yok

İran müzakere heyeti başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerde geçmişte başarısızlık yaşandığını ve güven sorunu olduğunu belirterek, ABD'nin anlaşmaya hazır olması ve halkın haklarını vermesi durumunda İran'ın da anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
İran müzakere heyetinin başındaki Kalibaf, ABD ile müzakereler konusunda konuştu.
Kalibaf, ABD ile müzakere deneyimlerinin başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandığını belirtti.
İran tarafının iyi niyetine rağmen ABD'nin saldırdığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.
İran, ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda anlaşmaya hazır.
ABD ve İran temsilcileri barış müzakereleri kapsamında Pakistan'ın İslamabad kentinde bir araya geldi.
Kalibaf, "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

İslamabad'daki müzakerelerde, ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda, İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

TARAFLAR PAKİSTAN'DA

ABD ile İran, barış müzakereleri kapsamında 'da bir araya gelecek. Her iki ülkenin temsilcileri de başkent İslamabad'a ulaştı.

