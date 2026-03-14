İran'dan Suudi Arabistan'da askeri üsse saldırı: 5 ABD uçağı vuruldu

İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef almaya devam ediyor. ABD basını, Suudi Arabistan'daki ABD üssünde bulunan yakıt ikmal uçaklarının İran saldırısında hasar gördüğünü açıkladı.

5 ABD UÇAĞI HASAR GÖRDÜ

ABD gazetesi Wall Street Journal, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD’ye ait 5 yakıt ikmal uçağının İran saldırılarında vurularak hasar gördüğü iddiasını gündeme taşıdı.

"HASAR ONARILDI, CAN KAYBI YOK"

İki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD’ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğü bildirildi. İran tarafından vurulan uçakların kullanılamaz hale gelmediğinin ve onarıldığının altını çizen yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

ÇOK SAYIDA FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran, ABD’nin saldırılarına yanıt olarak, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya başlamıştı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, İran tarafından yapılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı saldırısının önlendiği bildirilmişti

Bu saldırılardan bazılarının yaklaşık 2 bin 300 ABD askerine ev sahipliği yaptığı bilinen Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldığı ifade edilmişti.