İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye destek! Suriye istihbaratı duyurdu

Suriye istihbaratı, Esad rejiminin askerleri ve yeni Suriye yönetiminden kaçan suçluların İran ve PKK aracılığıyla YPG saflarında istihdam edildiğini duyurdu. Suriyeli istihbarat kaynağı, terör örgütü YPG'nin Halep'teki hava saldırılarında da İran yapımı insansız hava araçlarının kullanıldığını bildirdi.

İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye destek! Suriye istihbaratı duyurdu
Suriye istihbaratı, terör örgütü YPG’nin Suriye devleti tarafından aranan suçluları saflarına kattığını öne sürdü. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir istihbarat kaynağı, terör örgütü PKK ile bağlantılı YPG’nin aranan ve kontrolündeki bölgelere kaçan kişileri bünyesine aldığını söyledi.

ESAD'IN ASKERLERİ YPG BÜNYESİNDE

Aynı kaynak, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda eski rejim unsurunun örgüt bünyesinde savaşçı olarak yer aldığını öne sürdü. Bu kişilerin, YPG bölgelerinde kalmaları karşılığında örgüte katıldığı ifade edildi.

İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye destek! Suriye istihbaratı duyurdu

İRAN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

Halep kent merkezine yönelik saldırıların terör örgütü PKK mensuplarınca, YPG iş birliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bazı "terör eylemlerinin" askeri istihbarat birimlerince engellendiği aktarıldı.

İstihbarat kaynağı, PKK mensuplarının bu kişileri kullanarak sivillerin toplandığı alanlar ile Suriye ordusu ve güvenlik güçlerini hedef almak amacıyla patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiğini belirtti.

Suriye ordusundan terör örgütü YPG'ye çağrı: Askeri bölgeden çıkın Fırat'ın doğusuna çekilin!
