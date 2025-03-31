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 | Berrak Arican

İran'dan Trump'ın saldırı tehditlerine cevap! Gerilim yükseliyor, savaş çanları çalıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından İran'dan cevap geldi. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İran'a yönelik tehditlerin hayata geçmesine ihtimal vermediklerini fakat her türlü saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

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İran'dan Trump'ın saldırı tehditlerine cevap! Gerilim yükseliyor, savaş çanları çalıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 10:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakereleri kabul etmemesi durumunda bombalarla karşı karşıya kalacağını söylemesinin ardından Tahran'dan cevap geldi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump'ın adını ağzını almasa da ABD'ye yönelik şunları söyledi:

"Bizim tutumumuz önceki gibidir. ABD ve Siyonist rejim kötülük yapacaklarına dair tehdit ediyorlar. Dışarıdan bir kötülük yapacaklarına ihtimal vermiyoruz ancak bunu yaparlarsa kesinlikle güçlü darbe yiyecekler. Ülke içinde fitne çıkarmaya kalkarlarsa da milletin kendisi bunun cevabını verecektir."

KATLİAMDA ABD'NİN PAYI VAR

İsrail'e de mesajları olan Hamaney, Gazze, Lübnan ve Filistin'de Ramazan ayında çocukları öldürerek soykırıma devam etmesinin Müslümanları derinden üzdüğünü ve bu katliamların ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğini söyledi:

"Bu suç şebekesi Filistin'den atılmalıdır ve bu gerçekleşecektir. Herkes bu kötü varlığın bu bölgeden yok edilmesi için çaba göstermelidir."

Hamaney, İsrail'in sömürgeci güçler adına bu suçları işlediğini ve ülkeleri işgal ettiğini söyleyerek, "Ellerinden gelse bütün bölgeyi işgal ederler. Şu anda da Suriye'yi işgal ediyorlar. Bunu sömürgecilerin vekil gücü olarak yapıyor. Bu bölgede tek bir vekil güç var o da yozlaşmış gaspçı Siyonist rejimdir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söylemişti. Erakçi, müzakereleri de Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

Trump, son olarak dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

İran, Donald Trump'ın mektubuna cevap verdi mi?
İran, Trump'ın Umman aracılığıyla gönderdiği ve Tahran'ı yeni bir nükleer anlaşmaya davet eden mektubuna yanıt vermiş, "maksimum baskı" kampanyası ve askeri tehditler altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti.
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