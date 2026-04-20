ABD ve İsrail saldırılarına hedef olan İran’dan, uzun bir aradan sonra, Türkiye’ye ilk uçak seferinin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ İran'dan Türkiye'ye uzun aradan sonra ilk uçak kalkıyor İran'dan ABD ve İsrail saldırıları sonrası uzun bir aradan sonra Türkiye'ye ilk uçak seferi yarın gerçekleştirilecek. İran'da uluslararası uçak seferleri yeniden başlıyor. Meşhed Havalimanı'ndan uluslararası uçak seferlerine izin verildi. Meşhed-İstanbul seferi salı günü yerel saatle 07.00'da planlanıyor. Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle tüm uçak seferleri durmuştu.

İran'da online uçak bileti satışı yapan internet sitelerine göre, İran’da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor.

MEŞHED-İSTANBUL SEFERİ GERÇEKLEŞECEK

İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı’ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılarda, bazı havalimanları hasar görürken, ülkede tüm uçak seferleri durmuştu.