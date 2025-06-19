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 | Yusuf Özgür Bülbül

İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na tepki: Derhal son verin

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail'in Arak ağır su nükleer reaktörüne yönelik saldırısı üzerine UAEA Başkanı Rafael Grossi'ye bir mektup gönderdi. Mektupta, İsrail'e karşı "tepkisizliğine derhal son verilmesi" gerektiği vurgulandı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 23:42

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail’in Arak ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye gönderdiği mektupta, "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir" dedi.

İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na tepki: Derhal son verin

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail’in sabah saatlerinde İran'daki Arak ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından UAEA Başkanı Rafael Grossi’ye bir mektup gönderdi. İslami mektubunda, saldırının Cenevre Sözleşmeleri, Ajans’ın tüzüğü, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve diğer uluslararası belgeleri ihlal ettiğini belirterek, Grossi’ye bu tür saldırılara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na tepki: Derhal son verin

"YASAL SÜREÇLERİ TAKİP EDECEĞİZ"

İslami, "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir. İran, egemenlik haklarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır ve özellikle sizin tarafınızdan sergilenen eylemsizlikle ilgili yasal süreçleri takip edecektir" ifadelerini kullandı.

İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na tepki: Derhal son verin

İSRAİL, İKİ ASKERİ HEDEFİ DAHA VURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hava Kuvvetleri’ne bağlı 40 savaş uçağının gece saatlerinde İran’a saldırı düzenlediğini ve onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, saldırıda Arak ağır su nükleer reaktörü ile Natanz’daki nükleer silah geliştirme amaçlı bir tesisin hedef alındığı bildirilmişti.

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