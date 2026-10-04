İran'dan yeni füze hamlesi: Menzil ve vuruş hassasiyeti artırılacak

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ve İsrail ile yaşanan son savaşın ardından füze kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

"DÜŞMAN 10 BİN KM UZAKTA"

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan Ekreminiya, savaştan çeşitli dersler çıkardıklarını belirten Ekreminiya, “düşmanın” şu anda yaklaşık bin kilometre uzakta konuşlandığını söyledi.

Savaşın ardından füzelerin menzil ve vuruş hassasiyetinin artırılmasına karar verildiğini belirten Ekreminiya, “Şu anda bu konuda ilerliyoruz. Menzil ve vuruş hassasiyeti konusunda çok iyi çalışmalar yapıldı. Gelecekte envantere alacağımız bu füzeler daha fazla kabiliyete sahip olacak" diye konuştu.

ABD HEDEFLERİNE KARŞI FÜZE KULLANILDI

Savaş sırasında İran’ın kara ve deniz kuvvetlerinin, başta Kuveyt olmak üzere hem denizde hem de karada ABD hedeflerine karşı füzeler kullandığını hatırlatan Ekreminiya, söz konusu füzelerin menzil açısından da geliştirileceğini kaydetti.