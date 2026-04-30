ABD ile gerilim yaşamaya devam eden İran'dan Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni açıklama geldi. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, "ABD’nin kendi planındaki utanç verici başarısızlığından iki ay sonra, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sayfa açılıyor. İran, ABD'nin varlığı olmadan parlak bir geleceğe sahip olacak" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran'dan yeni Hürmüz Boğazı açıklaması! Geri adım yok, ABD'ye meydan okuma var İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD ile devam eden gerilim ortamında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açıldığını belirtti. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'den Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama geldi. Hamaney, ABD'nin planındaki başarısızlığından iki ay sonra Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açıldığını ifade etti.

''ABD ÜSLERİ KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMIYOR''

İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Basra Körfezi topraklarında ABD’nin varlığı ve yerleşimi, bölgedeki en büyük güvensizlik kaynağıdır. ABD’nin zayıf üsleri, bırakın bölgedeki müttefiklerine güvenlik sağlamayı kendi güvenliğini dahi sağlayabilecek kapasiteden yoksundur" dedi.

Ayrıca ABD'nin Hürmüz ablukasına tepki gösteren İran iç karışıklığa dikkat çekti. İran tarafından "Düşman yeni bir aşamaya girdi, ülkeyi içeriden zayıflatmayı ve çökertmeyi hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberinin detayları geliyor...